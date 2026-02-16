Чехия поставила Украине около 4,4 млн крупнокалиберных боеприпасов

На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским 16 января Павел заявил, что Прага готова в ближайшее время предоставить Киеву боевые самолеты для борьбы с беспилотниками. Он отметил, что Чешская Республика способна в относительно короткие сроки предоставить несколько средних боевых самолетов, которые справляются с задачей нейтрализации БПЛА. Он выразил уверенность в том, что этот вопрос может быть решен оперативно.