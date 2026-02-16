Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Чехия поставила Украине около 4,4 млн крупнокалиберных боеприпасов

Ведомости

В рамках чешской инициативы по поставкам вооружений Украина получила около 4,4 млн крупнокалиберных боеприпасов. За 2025 г. объем поставок составил почти 2 млн единиц. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Odkryto.

Он охарактеризовал процесс как чрезвычайно успешный, отметив, что его поддерживают не менее 15 стран. По его данным, инициатива обеспечила Украину более 50% всех необходимых крупнокалиберных боеприпасов в последнее время.

«Она [инициатива] была жизненно важной для Украины. И остается такой и сейчас, поскольку альтернативы ей пока нет», – подчеркнул Павел.

Бабиш: прошлые власти Чехии тайно выделили на оружие для Украины 700 млн евро

Политика / Международные новости

Он также отметил, что без таких поставок Украина не могла бы эффективно обороняться. Президент Чехии добавил, что Прага внесла значительный вклад в инициативу, обеспечив первоначальный импульс, а также организовав финансирование, механизмы и логистику.

На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским 16 января Павел заявил, что Прага готова в ближайшее время предоставить Киеву боевые самолеты для борьбы с беспилотниками. Он отметил, что Чешская Республика способна в относительно короткие сроки предоставить несколько средних боевых самолетов, которые справляются с задачей нейтрализации БПЛА. Он выразил уверенность в том, что этот вопрос может быть решен оперативно.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь