Чехия поставила Украине около 4,4 млн крупнокалиберных боеприпасов
В рамках чешской инициативы по поставкам вооружений Украина получила около 4,4 млн крупнокалиберных боеприпасов. За 2025 г. объем поставок составил почти 2 млн единиц. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Odkryto.
Он охарактеризовал процесс как чрезвычайно успешный, отметив, что его поддерживают не менее 15 стран. По его данным, инициатива обеспечила Украину более 50% всех необходимых крупнокалиберных боеприпасов в последнее время.
«Она [инициатива] была жизненно важной для Украины. И остается такой и сейчас, поскольку альтернативы ей пока нет», – подчеркнул Павел.
Он также отметил, что без таких поставок Украина не могла бы эффективно обороняться. Президент Чехии добавил, что Прага внесла значительный вклад в инициативу, обеспечив первоначальный импульс, а также организовав финансирование, механизмы и логистику.
На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским 16 января Павел заявил, что Прага готова в ближайшее время предоставить Киеву боевые самолеты для борьбы с беспилотниками. Он отметил, что Чешская Республика способна в относительно короткие сроки предоставить несколько средних боевых самолетов, которые справляются с задачей нейтрализации БПЛА. Он выразил уверенность в том, что этот вопрос может быть решен оперативно.