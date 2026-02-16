Белый дом в День президента назвал Трампа охотником, а не жертвой

Перед своей инаугурацией Трамп проходил обвиняемым по четырем уголовным делам – о незаконном хранении секретных документов (обвинения были сняты), о вмешательстве в выборы (обвинения были сняты), о выплатах порноактрисе, по которому ему был вынесен обвинительный приговор, а также о вмешательстве в выборы в Джорджии. В общей сложности по всем делам американскому лидеру грозило более 700 лет заключения. «Ведомости» писали, что даже если бы Трампа посадили в тюрьму, это бы не помешало ему продолжить борьбу за Белый дом: американская конституция не содержит на этот счет каких-то ограничений.