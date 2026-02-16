Белый дом в День президента назвал Трампа охотником, а не жертвой
Белый дом в соцсети X поздравил американского лидера Дональда Трампа с Президентским днем – официальным праздником в США.
К посту Белый дом предложил изображение с фотографией Трампа и фразой: «Я был жертвой, а теперь я охотник».
Президентский день празднуется в третий понедельник февраля. Он посвящен должности президента США и традиционно приурочен к дню рождения Джорджа Вашингтона.
Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го американского президента 20 января 2025 г. В декабре рейтинг одобрения американского лидера приблизился к минимальным значениям за весь период его пребывания у власти. Как следует из нового опроса Reuters, снижение популярности связано в том числе с разочарованием среди республиканских избирателей его экономической политикой. Согласно результатам опроса, завершившегося 14 декабря, работу Трампа на посту президента одобряют 39% взрослых американцев. В начале декабря этот показатель составлял 41%, а в середине ноября – 38%, что стало самым низким уровнем поддержки в текущем году.
Перед своей инаугурацией Трамп проходил обвиняемым по четырем уголовным делам – о незаконном хранении секретных документов (обвинения были сняты), о вмешательстве в выборы (обвинения были сняты), о выплатах порноактрисе, по которому ему был вынесен обвинительный приговор, а также о вмешательстве в выборы в Джорджии. В общей сложности по всем делам американскому лидеру грозило более 700 лет заключения. «Ведомости» писали, что даже если бы Трампа посадили в тюрьму, это бы не помешало ему продолжить борьбу за Белый дом: американская конституция не содержит на этот счет каких-то ограничений.