Суд в Киеве оставил под стражей экс-главу минэнерго Украины Галущенко
Суд на Украине постановил оставить под стражей бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко. Об этом сообщает украинский телеканал «Суспильне».
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило Галущенко в отмывании денег. Позднее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял к рассмотрению жалобу на его задержание. В результате суд частично удовлетворил жалобу, но Галущенко остается под стражей.
Украинский телеканал «Киев-24» сообщает, что суд определит меру пресечения для Галущенко 17 февраля.
По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), экс-министру инкриминируется отмывание денежных средств, а также участие в преступной организации. Следствие утверждает, что в феврале 2021 г. на острове Ангилья члены преступной группы зарегистрировали фонд для привлечения около $100 млн «инвестиций». Руководил организацией гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис. Он профессионально предоставлял услуги по отмыванию доходов, подчеркнули правоохранители.
Семья Галущенко была в списках «инвесторов» фонда. Пытаясь скрыть участие в этой организации, они создали две компании, которые входили в структуру траста в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами стали бывшая супруга и четверо детей бывшего министра.
«Украинская правда» 15 февраля писала, что Галущенко был задержан, когда пытался пересечь границу. Его сняли с поезда ночью. По словам собеседника издания, НАБУ и САП оставили запрос о получении информации о попытке выезда из страны экс-главы минэнерго пограничникам.