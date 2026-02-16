Газета
Главная / Политика /

Суд в Киеве оставил под стражей экс-главу минэнерго Украины Галущенко

Ведомости

Суд на Украине постановил оставить под стражей бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко. Об этом сообщает украинский телеканал «Суспильне».

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило Галущенко в отмывании денег. Позднее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял к рассмотрению жалобу на его задержание. В результате суд частично удовлетворил жалобу, но Галущенко остается под стражей.

Украинский телеканал «Киев-24» сообщает, что суд определит меру пресечения для Галущенко 17 февраля.

Бывшего украинского министра Галущенко обвинили в отмывании средств

Политика / Международные новости

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), экс-министру инкриминируется отмывание денежных средств, а также участие в преступной организации. Следствие утверждает, что в феврале 2021 г. на острове Ангилья члены преступной группы зарегистрировали фонд для привлечения около $100 млн «инвестиций». Руководил организацией гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис. Он профессионально предоставлял услуги по отмыванию доходов, подчеркнули правоохранители.

Семья Галущенко была в списках «инвесторов» фонда. Пытаясь скрыть участие в этой организации, они создали две компании, которые входили в структуру траста в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами стали бывшая супруга и четверо детей бывшего министра.

«Украинская правда» 15 февраля писала, что Галущенко был задержан, когда пытался пересечь границу. Его сняли с поезда ночью. По словам собеседника издания, НАБУ и САП оставили запрос о получении информации о попытке выезда из страны экс-главы минэнерго пограничникам.

