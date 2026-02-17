Британские банки хотят создать альтернативу Visa и Mastercard
Руководители банков Великобритании рассмотрят создание национальной альтернативы Visa и Mastercard из-за опасений отключения американских платежные систем. Об этом пишет The Guardian.
Планируется, что обсуждение под председательством исполнительного директора Barclays в Великобритании Вима Мару состоится 19 февраля. На встрече будут присутствовать представители лондонского Сити, которые профинансируют создание новой платежной компании.
По данным издания, угрозы президента США Дональда Трампа союзникам по НАТО из-за Гренландии усилили опасения, что чрезмерная зависимость от американских компаний может угрожать платежам Великобритании и экономике страны в целом.
По данным британского управления по регулированию деятельности платежных систем за 2025 г., примерно 95% транзакций по банковским картам в Великобритании совершаются с применением платежных систем, принадлежащих Mastercard и Visa. Использование наличных денег в королевстве продолжает сокращаться.
1 февраля Трамп заявил в беседе с журналистами, что переговоры с Европой по Гренландии уже начались. Он отметил достижение согласия по широкому кругу вопросов.
Притязания американского лидера на Гренландию прозвучали в начале его второго президентского срока и усилились в начале 2026 г. В качестве обоснования он заявил, что острову якобы угрожают российские и китайские корабли. The New York Times писала, что американские и европейские официальные лица не видят реальной угрозы для Гренландии со стороны России и Китая.