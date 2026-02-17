Британские банки хотят создать альтернативу Visa и Mastercard

Притязания американского лидера на Гренландию прозвучали в начале его второго президентского срока и усилились в начале 2026 г. В качестве обоснования он заявил, что острову якобы угрожают российские и китайские корабли. The New York Times писала, что американские и европейские официальные лица не видят реальной угрозы для Гренландии со стороны России и Китая.