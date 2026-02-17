Силы ПВО сбили 27 беспилотников над регионами России за два часа
Дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 27 украинских беспилотников самолетного типа за два часа. Атаки были отражены с 7:00 до 9:00 мск, говорится в сообщении Минобороны России.
Над акваторией Черного моря российские военные сбили 15 БПЛА. Еще по четыре воздушных цели было нейтрализовано в Крыму и в Пермском крае. Три беспилотника силы ПВО поразили в Краснодарском крае и один – в Белгородской области.
В ночь на 17 февраля украинские военные предприняли одну из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время. Силы ПВО сбили более 24 беспилотников, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Пострадал девятилетний ребенок.
По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 151 украинский беспилотник над российскими регионами. Наибольшее количество воздушных целей – 50 – было поражено над акваторией Черного моря, еще 38 БПЛА российские военные сбили в небе над Крымом.