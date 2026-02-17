Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВПК Украины
Российские военные за сутки нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Все назначенные объекты поражены», – заявили в военном ведомстве.
По данным Минобороны, удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками. В ведомстве отметили, что действия стали ответом на атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.
16 февраля российские военные сообщали о поражении хранилища горюче-смазочных материалов в Полтавской области. По информации Минобороны, для удара применили БПЛА «Герань». Объект находился в районе населенного пункта Качаново.
14 февраля ВС РФ также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также по местам хранения и запуска дронов дальнего действия.