Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВПК Украины

Ведомости

Российские военные за сутки нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Все назначенные объекты поражены», – заявили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками. В ведомстве отметили, что действия стали ответом на атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.

16 февраля российские военные сообщали о поражении хранилища горюче-смазочных материалов в Полтавской области. По информации Минобороны, для удара применили БПЛА «Герань». Объект находился в районе населенного пункта Качаново.

14 февраля ВС РФ также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также по местам хранения и запуска дронов дальнего действия.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте