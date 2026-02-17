Песков рассказал, когда начнутся переговоры в Женеве по Украине
Очередной раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины начнется в Женеве в течение «пары часов». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на брифинге.
«По времени они решают на месте. В течение пары часов точно начнутся», – сказал представитель Кремля.
17 февраля самолет с российской делегацией на борту прибыл в Женеву для трехсторонних переговоров с участием США и Украины. Делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Переговоры в Женеве пройдут 17–18 февраля. По данным Кремля, планируется рассмотреть более широкий круг вопросов по сравнению с консультациями в Абу-Даби. Речь пойдет о территориальном вопросе. Делегация России на переговорах в Женеве будет расширена до 20 человек, сообщал ТАСС со ссылкой на источник. Кроме Мединского в нее войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.