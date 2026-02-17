Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков рассказал, когда начнутся переговоры в Женеве по Украине

Ведомости

Очередной раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины начнется в Женеве в течение «пары часов». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на брифинге.

«По времени они решают на месте. В течение пары часов точно начнутся», – сказал представитель Кремля.

17 февраля самолет с российской делегацией на борту прибыл в Женеву для трехсторонних переговоров с участием США и Украины. Делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Переговоры в Женеве пройдут 17–18 февраля. По данным Кремля, планируется рассмотреть более широкий круг вопросов по сравнению с консультациями в Абу-Даби. Речь пойдет о территориальном вопросе. Делегация России на переговорах в Женеве будет расширена до 20 человек, сообщал ТАСС со ссылкой на источник. Кроме Мединского в нее войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её