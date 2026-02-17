Путин встретится с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым

Предыдущая встреча Путина с Калиматовым состоялась в мае 2024 г. Тогда глава Ингушетии докладывал о строительстве и ремонте школ, детских садов и медицинских учреждений, реализации промышленных проектов и мерах по повышению инвестиционной привлекательности региона. По его словам, по итогам 2023 г. уровень дотационности республики снизился с 44% до 42%.