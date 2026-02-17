Путин встретится с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.
«Важный регион на Кавказе. Президент сейчас фактически ежедневно занимается региональными делами», – подчеркнул представитель Кремля.
Предыдущая встреча Путина с Калиматовым состоялась в мае 2024 г. Тогда глава Ингушетии докладывал о строительстве и ремонте школ, детских садов и медицинских учреждений, реализации промышленных проектов и мерах по повышению инвестиционной привлекательности региона. По его словам, по итогам 2023 г. уровень дотационности республики снизился с 44% до 42%.
В сентябре 2024 г. Калиматов был переизбран главой Ингушетии на второй срок. За его кандидатуру проголосовали 25 депутатов, его оппоненты Алихан Арапханов и Ислам Гадиев получили два и три голоса соответственно.