Политика

Путин встретится с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.

«Важный регион на Кавказе. Президент сейчас фактически ежедневно занимается региональными делами», – подчеркнул представитель Кремля.

Предыдущая встреча Путина с Калиматовым состоялась в мае 2024 г. Тогда глава Ингушетии докладывал о строительстве и ремонте школ, детских садов и медицинских учреждений, реализации промышленных проектов и мерах по повышению инвестиционной привлекательности региона. По его словам, по итогам 2023 г. уровень дотационности республики снизился с 44% до 42%.

В сентябре 2024 г. Калиматов был переизбран главой Ингушетии на второй срок. За его кандидатуру проголосовали 25 депутатов, его оппоненты Алихан Арапханов и Ислам Гадиев получили два и три голоса соответственно.

