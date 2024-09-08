Калиматов переизбран главой Ингушетии на второй срок

Калиматов родился 9 апреля 1959 г. в Казахской ССР. После службы в составе группы советских войск в Германии окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета. В 90-х гг. начал работать в органах прокуратуры Куйбышевской области. Более пяти лет проработал на посту прокурора Самары и полтора года занимал должность первого заместителя прокурора Самарской области. С 2004 по 2007 г. был прокурором Ингушетии. С 2007 по 2012 г. возглавлял контрольный департамент областного правительства, позднее был назначен советником губернатора региона (2012-2015 гг.). В 2015-2019 гг. занимал должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области.