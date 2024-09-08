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Калиматов переизбран главой Ингушетии на второй срок

Ведомости

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов переизбран депутатами народного собрания республики на второй срок, говорится в сообщении законодательного органа в Telegram.

«Народным собранием Республики Ингушетии на должность главы республики избран Махмуд-Али Макшарипович Калиматов», – сообщил председатель счетной комиссии Батыр Хамхоев по итогам голосования.

Калиматов получил 25 голосов депутатов, Алихан Арапханов – два голоса, Ислам Гадиев – три голоса.

13 августа президент России Владимир Путин внес в народное собрание Ингушетии кандидатов на пост главы региона. В перечень вошли Калиматов, депутат народного собрания, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы, член партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Арапханов и депутат народного собрания, председатель комитета по госстроительству и законодательству, член ЛДПР Гадиев.

Калиматов родился 9 апреля 1959 г. в Казахской ССР. После службы в составе группы советских войск в Германии окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета. В 90-х гг. начал работать в органах прокуратуры Куйбышевской области. Более пяти лет проработал на посту прокурора Самары и полтора года занимал должность первого заместителя прокурора Самарской области. С 2004 по 2007 г. был прокурором Ингушетии. С 2007 по 2012 г. возглавлял контрольный департамент областного правительства, позднее был назначен советником губернатора региона (2012-2015 гг.). В 2015-2019 гг. занимал должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области.

Путин назначил Калиматова врио главой Ингушетии 26 июня 2019 г. 8 сентября 2019 г. депутаты народного собрания Ингушетии избрали Калиматова главой региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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