Калиматов переизбран главой Ингушетии на второй срок
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов переизбран депутатами народного собрания республики на второй срок, говорится в сообщении законодательного органа в Telegram.
«Народным собранием Республики Ингушетии на должность главы республики избран Махмуд-Али Макшарипович Калиматов», – сообщил председатель счетной комиссии Батыр Хамхоев по итогам голосования.
Калиматов получил 25 голосов депутатов, Алихан Арапханов – два голоса, Ислам Гадиев – три голоса.
13 августа президент России Владимир Путин внес в народное собрание Ингушетии кандидатов на пост главы региона. В перечень вошли Калиматов, депутат народного собрания, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы, член партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Арапханов и депутат народного собрания, председатель комитета по госстроительству и законодательству, член ЛДПР Гадиев.
Калиматов родился 9 апреля 1959 г. в Казахской ССР. После службы в составе группы советских войск в Германии окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета. В 90-х гг. начал работать в органах прокуратуры Куйбышевской области. Более пяти лет проработал на посту прокурора Самары и полтора года занимал должность первого заместителя прокурора Самарской области. С 2004 по 2007 г. был прокурором Ингушетии. С 2007 по 2012 г. возглавлял контрольный департамент областного правительства, позднее был назначен советником губернатора региона (2012-2015 гг.). В 2015-2019 гг. занимал должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области.