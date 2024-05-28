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Путин провел встречу с главой Ингушетии Калиматовым

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, сообщает пресс-служба Кремля.

Калиматов рассказал доложил государства о строительстве и ремонте школ, детских садов и медучреждений, а также о проектах в сфере промышленности и мерах, направленных на увеличение инвестиционной привлекательности республики.

24 мая сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы взял под стражу брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве. Калиматов-старший является бывшим директором регионального управления федеральной почтовой связи Ингушетии. По данным «Коммерсанта», его обвиняют в хищении около 2 млрд руб. в составе оргпреступного сообщества (ОПС).

По данным МВД, в сообщество входили 34 человека – ответственных работников соцучреждений и большинство руководителей отделений почтовой связи городов и сел республики. Большинство из них взяты под стражу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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