Путин провел встречу с главой Ингушетии Калиматовым
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, сообщает пресс-служба Кремля.
Калиматов рассказал доложил государства о строительстве и ремонте школ, детских садов и медучреждений, а также о проектах в сфере промышленности и мерах, направленных на увеличение инвестиционной привлекательности республики.
24 мая сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы взял под стражу брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве. Калиматов-старший является бывшим директором регионального управления федеральной почтовой связи Ингушетии. По данным «Коммерсанта», его обвиняют в хищении около 2 млрд руб. в составе оргпреступного сообщества (ОПС).
По данным МВД, в сообщество входили 34 человека – ответственных работников соцучреждений и большинство руководителей отделений почтовой связи городов и сел республики. Большинство из них взяты под стражу.