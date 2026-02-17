Захарова предложила Польше видеозапись оперы «Иван Сусанин» вместо репараций
В ответ на требования о репарациях Москва готова предложить Варшаве видеозапись оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»), в которой рассказывается о событиях 1613 г., связанных с походом польского войска на Москву. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В качестве репарации можем предоставить ссылку на видео оперы "Иван Сусанин", – сказала она (цитата по ТАСС).
Financial Times 17 февраля писала, что Польша готовит иск к России за ущерб, который СССР якобы нанес Польской народной республике. Премьер-министр страны Дональд Туск поручил сформировать группу историков, которые будут оценивать события Второй мировой войны, а также последующие десятилетия. В Варшаве отметили, что проект будет долгосрочным из-за сложности с доступом к архивам.
В материале говорится, что сейчас оценивать сумму требований к России преждевременно. Работа будет более масштабной, чем при изучении преступлений нацистов.
28 октября 2022 г. МИД Польши опубликовал дипломатическую ноту к России, в которой сказано, что республика намерена представить отчет о военных потерях, которые страна понесла в период Второй мировой войны, и потребует от России возмещения ущерба.