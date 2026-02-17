Захарова предложила Польше видеозапись оперы «Иван Сусанин» вместо репараций

Financial Times 17 февраля писала, что Польша готовит иск к России за ущерб, который СССР якобы нанес Польской народной республике. Премьер-министр страны Дональд Туск поручил сформировать группу историков, которые будут оценивать события Второй мировой войны, а также последующие десятилетия. В Варшаве отметили, что проект будет долгосрочным из-за сложности с доступом к архивам.