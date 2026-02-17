Переговоры США, России и Украины в Женеве продолжаются более трех часов
В Женеве уже более трех часов идут трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей России, США и Украины. Они начались в 15:56 по московскому времени.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ждать новостей о встрече 17 февраля не стоит. Он уточнил, что работа продолжится и на следующий день. По данным Кремля, в повестку переговоров должен войти более широкий круг тем по сравнению с консультациями в Абу-Даби. В частности, речь пойдет о территориальном вопросе.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию входят также замминистра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.
ТАСС сообщал, что представители Италии, Германии, Франции и Великобритании также присутствуют в Женеве.