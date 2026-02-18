Вэнс: США не позволят Ирану получить ядерное оружие

17 февраля The Wall Street Journal сообщил, что Иран предложил приостановить обогащение урана и вывезти часть запасов за рубеж в попытке продвинуться в переговорах с США и предотвратить возможный американский удар по стране. При этом, как отмечает издание, эти шаги не предусматривают полного отказа от ядерной программы, на котором настаивает президент США Дональд Трамп.