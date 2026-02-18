Вэнс: США не позволят Ирану получить ядерное оружие
Вашингтон рассматривает предотвращение распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке как приоритетную задачу, поскольку появление атомной бомбы у Ирана может спровоцировать неконтролируемую гонку вооружений в регионе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, Соединенные Штаты обозначили для себя четкие «красные линии» в отношении Тегерана. Вэнс отметил, что в случае появления у Ирана ядерного оружия другие страны региона также могут стремиться к созданию собственных ядерных арсеналов.
«Если Иран получит ядерное оружие, появится множество других режимов – некоторые дружественные, некоторые не очень, – которые захотят получить ядерное оружие вслед за ними. Это стало бы катастрофой для американского народа», – добавил вице-президент.
17 февраля The Wall Street Journal сообщил, что Иран предложил приостановить обогащение урана и вывезти часть запасов за рубеж в попытке продвинуться в переговорах с США и предотвратить возможный американский удар по стране. При этом, как отмечает издание, эти шаги не предусматривают полного отказа от ядерной программы, на котором настаивает президент США Дональд Трамп.
В этот же день стало известно, что Трамп направил на Ближний Восток вторую авианосную ударную группу. За последние 24 часа в регион были переброшены более 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.