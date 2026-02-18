Ватикан отказался от участия в «Совете мира» по Газе
Ватикан отказался участвовать в инициативе президента США Дональда Трампа «Совет мира» по управлению сектором Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главного дипломата Ватикана кардинала Пьетро Паролина.
Паролин пояснил, что Ватикан «не будет участвовать в “Совете мира” из-за своей особенности, которая, очевидно, не соответствует другим государствам». Он добавил, что усилия по реагированию на кризисные ситуации должны управляться ООН. «Это один из моментов, на которых мы настаивали», – сказал кардинал.
Представители 19 стран на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января подписали устав «Совета мира». Его подписали США, Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Пакистан, самопровозглашенное Косово, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия. Трамп тогда подчеркнул, что создание организации можно считать «великим наследием». Он добавил, что рассчитывает добиться мира во всем мире.
15 февраля американский лидер заявил, что 19 февраля члены «Совета мира» в Институте мира имени Трампа в Вашингтоне соберутся и объявят, что выделили более $5 млрд на гуманитарную помощь и восстановление анклава. Трамп подчеркнул важность того, чтобы радикальная палестинская группировка «Хамас» подтвердила свою приверженность полной демилитаризации в Газе.