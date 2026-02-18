Ватикан отказался от участия в «Совете мира» по Газе

Паролин пояснил, что Ватикан «не будет участвовать в “Совете мира” из-за своей особенности, которая, очевидно, не соответствует другим государствам». Он добавил, что усилия по реагированию на кризисные ситуации должны управляться ООН. «Это один из моментов, на которых мы настаивали», – сказал кардинал.