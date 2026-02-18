Газета
Главная / Политика /

Зеленский ввел санкции против Лукашенко

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко. Документ доступен на сайте офиса украинского президента.

Рестрикции были наложены решением совета национальной безопасности и обороны Украины. Причиной названо, в том числе, развитие инфраструктуры для размещения российских ракет средней дальности «Орешник».

По словам уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, ограничения против Белоруссии должны сравняться с теми, что были введены против России.

19 декабря 2025 г. белорусский лидер заявлял, что «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории республики. Он также отмечал, что этот ракетный комплекс более чем на 50% является продукцией белорусского производства.

18 декабря 2025 г. Лукашенко заявил, что Белоруссия на протяжении всей своей суверенной истории находится под политическим и экономическим давлением. Введение санкций, в том числе, является платой за независимость республики, отметил он.

