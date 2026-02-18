Шадаев заявил о фактах доступа иностранных спецслужб к перепискам в Telegram
Иностранные спецслужбы имеют доступ к переписке в Telegram и применяют эти данные против российской армии. Это подтверждают много фактов, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании Госдумы.
«У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов, что, к сожалению, если в начале СВО Telegram рассматривался как такой достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, – я не могу о них говорить, – но много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к переписке в Telegram имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные в рамках ведения боевых действий против наших вооруженных сил», – сказал Шадаев.
При этом он уточнил, что власти «не рубят с плеча», понимая значимость мессенджера для российских пользователей. «То есть мы поэтапно применяем меры принуждения, пытаясь выстроить конструктивный диалог и обеспечить исполнение требований закона», – пояснил министр. Кроме того, власти решили пока не ограничивать работу Telegram на фронте. Однако министр рассчитывает, что через какое-то время военные перейдут на российские сервисы.
По словам Шадаева, Роскомнадзор принял решение замедлить работу Telegram из-за систематического невыполнения требований российского законодательства. Мессенджер не отреагировал на около 150 000 запросов на удаление противоправного контента.
10 февраля Роскомнадзор сообщил о необходимости продолжить в отношении Telegram ограничительные меры. На этом фоне сервис активизировал борьбу с нежелательным контентом. За 15-16 февраля мессенджер заблокировал более 400 000 каналов.