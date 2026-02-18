Шадаев заявил о фактах доступа иностранных спецслужб к перепискам в Telegram

«У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов, что, к сожалению, если в начале СВО Telegram рассматривался как такой достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, – я не могу о них говорить, – но много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к переписке в Telegram имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные в рамках ведения боевых действий против наших вооруженных сил», – сказал Шадаев.