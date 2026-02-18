Газета
Главная / Политика /

Песков: блокировкой мессенджеров занимается Роскомнадзор, а не Кремль

Ведомости

Кремль не занимается блокировкой ни Telegram, ни других платформ и мессенджеров, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Этим занимается Роскомнадзор», – подчеркнул он.

10 февраля Роскомнадзор сообщил о решении продолжить ограничительные меры в отношении Telegram. На этом фоне сервис активизировал борьбу с нежелательным контентом.

Что рассказал Шадаев о причинах замедления Telegram

Технологии / Интернет и digital

18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев выступая в Госдуме заявил, что мессенджер проигнорировал 150 000 запросов на удаление каналов, материалов и постов, в которых содержится запрещенная информация. По его словам, у правоохранительных органов есть прямые подтверждения, что иностранные спецслужбы получили доступ к перепискам в Telegram и используют их в рамках ведения боевых действий против российской армии.

