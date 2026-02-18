Песков: блокировкой мессенджеров занимается Роскомнадзор, а не Кремль

18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев выступая в Госдуме заявил, что мессенджер проигнорировал 150 000 запросов на удаление каналов, материалов и постов, в которых содержится запрещенная информация. По его словам, у правоохранительных органов есть прямые подтверждения, что иностранные спецслужбы получили доступ к перепискам в Telegram и используют их в рамках ведения боевых действий против российской армии.