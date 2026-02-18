Захарова заявила об усилении атак Киева перед переговорами в Женеве

До этого в Минобороны сообщали, что силы ПВО с 23:00 мск 17 февраля до 7:00 мск 18 февраля сбили 43 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее число БПЛА – 21 – было уничтожено над территорией Брянской области.