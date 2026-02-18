Захарова заявила об усилении атак Киева перед переговорами в Женеве
Киев усилил атаки на российскую инфраструктуру и мирных жителей в преддверии второго дня переговоров в Женеве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«Удары сознательно наносятся по жилым кварталам, социальным учреждениям, объектам тепло-, водо-, электроснабжения, которые никак не связаны с предприятиями российского военно-промышленного комплекса», – сказала дипломат.
До этого в Минобороны сообщали, что силы ПВО с 23:00 мск 17 февраля до 7:00 мск 18 февраля сбили 43 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее число БПЛА – 21 – было уничтожено над территорией Брянской области.
18 февраля в Женеве завершились двухдневные трехсторонние переговоры России, США и Украины. Главный переговорщик российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, охарактеризовал встречу как тяжелую, но деловую. По его словам, новый раунд консультаций может состояться в ближайшее время.