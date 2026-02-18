Лавров: Москва призвала Вашингтон воздержаться от военно-морской блокады Кубы
Москва призвала Вашингтон воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.
«Вместе с большинством членов мирового сообщества мы призываем Соединенные Штаты проявить здравый смысл, ответственный подход, воздержаться от планов военно-морской блокады Острова свободы», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).
Министр иностранных дел России также заявил, что сотрудничество с Гаваной не представляет угрозы для национальных интересов США.
18 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Россия последовательно выступает против топливной блокады Кубы и намерена продолжать развитие двусторонних отношений.
29 января американский президент Дональд Трамп подписал указ об «ответе на угрозы США, которые представляет правительство Кубы». Документ предусматривает введение торговых пошлин в отношении стран, поставляющих нефть на остров напрямую или косвенно. Эти меры, как отмечалось, подействовали на активных энергопартнеров Кубы.