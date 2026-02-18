СМИ: бывший помощник Зеленского Шефир покинул Украину
Соучредитель студии «Квартал 95» и бывший первый помощник украинского президента Владимира Зеленского Сергей Шефир покинул Украину, сообщает «Страна.ua». СМИ публикуют его фотографию, сделанную, предположительно, 17 февраля в аэропорту Варшавы.
17 декабря на Украине взяли под стражу бывшего министра энергетики и экс-главу минюста Германа Галущенко, его обвиняют в отмывании средств компании «Энергоатом». Организатор преступной схемы – бизнесмен Тимур Миндич, соратник Зеленского по тому же «Кварталу 95». Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
12 декабря украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины более двух лет прослушивало депутата Юрия Киселя, с которым Шефир близок. Он неоднократно бывал у него дома, где было установлено спецоборудование.
Шефир занял пост помощника президента в мае 2019 г., а 30 марта 2024 г. был отправлен в отставку указом президента. Причина не называлась. «Страна.ua» писала, что это запоздалая реакция на поведение Шефира в первые дни спецоперации, когда он спешно покинул Киев. Тогда же были уволены заместители руководителя офиса (администрации) президента Андрей Смирнов (курировал юридические вопросы) и Алексей Днепров (фактический начальник канцелярии). Зеленский назвал серию увольнений «оптимизацией».
Шефир является сооснователем «Студии Квартал-95», появившейся на базе команды КВН «95-й квартал», в которой играл Зеленский. У президента Украины ранее были доли в компаниях «Киноквартал» и «Студия Квартал-95», в 2018 г. он заработал в «Студии Квартал-95» 4,2 млн гривен (около $160 000). Зеленский передал Шефиру свою часть бизнеса, в связи с чем украинские СМИ дали ему прозвище «кошелек президента».
15 бывших соратников Зеленского по «Кварталу 95» получили ключевые государственные должности после его победы на выборах, писала The Times. Речь идет, помимо Шефира, об Иване Баканове, возглавлявшем Службу безопасности Украины, Сергее Трофимове, назначенном первым заместителем главы офиса президента, а также Сергее Сивохо, занявшем пост советника СНБО, и др.