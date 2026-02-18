СМИ: бывший помощник Зеленского Шефир покинул Украину

Шефир занял пост помощника президента в мае 2019 г., а 30 марта 2024 г. был отправлен в отставку указом президента. Причина не называлась. «Страна.ua» писала, что это запоздалая реакция на поведение Шефира в первые дни спецоперации, когда он спешно покинул Киев. Тогда же были уволены заместители руководителя офиса (администрации) президента Андрей Смирнов (курировал юридические вопросы) и Алексей Днепров (фактический начальник канцелярии). Зеленский назвал серию увольнений «оптимизацией».