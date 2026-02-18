Газета
Главная / Политика /

Axios: Рубио проводит тайные переговоры с внуком Рауля Кастро

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио проводит тайный диалог с внуком и опекуном 94-летнего экс-лидера Кубы Рауля Кастро Раулем Гильермо Родригесом Кастро. Об этом пишет Axios со ссылкой на три источника. 

«Я бы назвал это не столько “переговорами”, сколько "обсуждениями" будущего», – сообщил высокопоставленный чиновник администрации президента США.

Axios обращает внимание, что Рубио видит в 41-летнем Кастро представителя «молодого поколения кубинцев, ориентированных на бизнес, для которых революционный коммунизм потерпел неудачу и которые видят ценность в сближении с США». 

Сколько сможет продержаться Куба под американским натиском

Политика / Международные новости

Переговоры проходят на фоне ухудшения положения Кубы на фоне действий президента США Дональда Трампа. 3 января Трамп отдал приказ о похищении лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, который «бесплатно» поставлял нефть на Кубу. В конце января Трамп пригрозил ввести санкции против другого крупного поставщика нефти на остров – Мексики. 

Один из собеседник издания уточнил, что позиция Вашингтона заключается в том, что «режим должен уйти». 

На следующий день после похищения Мадуро госсекретарь США назвал правительство Кубы «огромной проблемой». Рубио является одним из главных критиков нынешнего правительства Кубы – сам политик родился в Майами (штат Флорида) в семье кубинских иммигрантов. Его родители эмигрировали в США в 1956 г. во время режима Фульхенсио Батисты.

Как говорил «Ведомостям» старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин, у Трампа есть амбиция осуществить смену режима на Кубе к концу 2026 г., но это вряд ли получится. У Гаваны пока сохраняется экономическая и политическая устойчивость, в отличие от той же Венесуэлы.

