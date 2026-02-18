Axios: Рубио проводит тайные переговоры с внуком Рауля Кастро

Как говорил «Ведомостям» старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин, у Трампа есть амбиция осуществить смену режима на Кубе к концу 2026 г., но это вряд ли получится. У Гаваны пока сохраняется экономическая и политическая устойчивость, в отличие от той же Венесуэлы.