Мерц выступил против размещения ядерного оружия в Германии

14 февраля Макрон заявил, что Франция и Германия ведут переговоры о сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания. По его словам, Париж намерен по-новому выстроить роль ядерного сдерживания и запустил стратегический диалог, в том числе с канцлером ФРГ и рядом других европейских лидеров.