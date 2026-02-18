Мерц выступил против размещения ядерного оружия в Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против разработки и размещения в стране собственного ядерного оружия. Он заявил, что Берлин не должен идти по пути создания национального арсенала, передает Bloomberg.
Мерц подчеркнул, что не поддерживает идею создания немецкого ядерного оружия. «Я не хочу, чтобы Германия рассматривала возможность разработки собственного ядерного оружия», – заявил он. При этом он допустил возможность участия Германии в расширенном формате европейского ядерного сдерживания.
Ранее Мерц подтвердил проведение конфиденциальных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном о создании совместной европейской системы ядерного сдерживания. В этом контексте он допустил, что ВВС Германии теоретически могли бы нести французские или британские ядерные боеприпасы в рамках пока не согласованного соглашения.
В настоящее время Германия участвует в механизме «ядерного разделения» НАТО: немецкие истребители, размещенные на авиабазе Бюхель, предназначены для применения американских ядерных бомб. «Теоретически это можно было бы распространить и на британское или французское ядерное оружие», – отметил Мерц.
Однако он добавил, что французская ядерная программа в значительной степени основана на морских носителях, что создает технические и практические сложности для возможного размещения такого оружия в Германии.
14 февраля Макрон заявил, что Франция и Германия ведут переговоры о сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания. По его словам, Париж намерен по-новому выстроить роль ядерного сдерживания и запустил стратегический диалог, в том числе с канцлером ФРГ и рядом других европейских лидеров.
22 января NBC News писал, что европейские страны начали дискуссии о способах усиления ядерного сдерживания, включая возможность создания собственного атомного оружия. Это происходит на фоне растущей напряженности в отношениях с США и опасений по поводу надежности американской защиты.