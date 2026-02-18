Газета
Политика

Песков: санкции мешают налаживанию взаимодействия России и США

Экономическое сотрудничество может принести выгоду обеим сторонам, указали в Кремле
Ведомости

Американские санкции мешают налаживанию торгово-экономического взаимодействия между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Санкции, которые мы считаем незаконными, мешают налаживанию торгово-экономического взаимодействия между Россией и США. Мы заинтересованы в том, чтобы его развивать – это соответствует интересам и сулит немалую выгоду как для нас, так и для американцев», – сказал он.

The Economist со ссылкой на источники писал, что США в рамках переговоров о завершении конфликта на Украине обсуждают возможность снятия санкций с РФ в обмен на масштабные экономические договоренности, которые Москва оценивает в $12 трлн.

Bloomberg: США подготовили новые санкции против России

Политика / Международные отношения

Издание отметило, что в течение последнего года параллельно шли два трека переговоров между США и РФ: официальные американские консультации с Россией по вопросам конфликта на Украине, а также отдельные обсуждения потенциальных бизнес-сделок между представителями Кремля и Белого дома.

От российской стороны в этом диалоге участвовал спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он посещал Майами для встреч с американской делегацией. Также он посетил Женеву, где прошли трехсторонние переговоры РФ, Украины и США по завершению конфликта.

Читайте также:Чем завершился второй день трехсторонних переговоров в Женеве. Главное
