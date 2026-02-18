Песков: санкции мешают налаживанию взаимодействия России и США

«Санкции, которые мы считаем незаконными, мешают налаживанию торгово-экономического взаимодействия между Россией и США. Мы заинтересованы в том, чтобы его развивать – это соответствует интересам и сулит немалую выгоду как для нас, так и для американцев», – сказал он.