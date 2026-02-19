Кремль не испытывает трудностей с ведением канала в Telegram

10 февраля Роскомнадзор сообщил, что продолжит ограничивать Telegram и другие сервисы, которые не исполняют требований законодательства РФ. 18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев, выступая в Госдуме, заявил, что мессенджер проигнорировал 150 000 требований об удалении каналов, материалов и публикаций с запрещенной информацией. Он отмечал, что у правоохранительных органов есть подтверждения того, что иностранные спецслужбы получили доступ к переписке в Telegram и используют ее в рамках ведения боевых действий против ВС РФ. Также министр сообщил о возросшем с 2022 г. числе преступлений с использованием мессенджера.