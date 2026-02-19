Кремль не испытывает трудностей с ведением канала в Telegram
Кремль не испытывает трудностей с ведением официального канала в Telegram на фоне замедления работы мессенджера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.
«Не испытывает. У нас есть канал в Max, и остается канал в Telegram», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Также журналист поинтересовался, используют ли сотрудники пресс-службы Кремля VPN-сервисы, отметив сложности с загрузкой видео в мессенджер. Представитель Кремля усмехнулся и сказал лишь: «Кто-то где-то».
Песков отметил, что за рубежом много наших соотечественников. Также много иностранцев интересуются президентской повесткой дня. «И в наших интересах эту повестку дня доводить до них», – отметил пресс-секретарь главы государства.
10 февраля Роскомнадзор сообщил, что продолжит ограничивать Telegram и другие сервисы, которые не исполняют требований законодательства РФ. 18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев, выступая в Госдуме, заявил, что мессенджер проигнорировал 150 000 требований об удалении каналов, материалов и публикаций с запрещенной информацией. Он отмечал, что у правоохранительных органов есть подтверждения того, что иностранные спецслужбы получили доступ к переписке в Telegram и используют ее в рамках ведения боевых действий против ВС РФ. Также министр сообщил о возросшем с 2022 г. числе преступлений с использованием мессенджера.