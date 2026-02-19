Европейские разведки скептически оценивают вероятность мира на Украине
Руководители разведывательных служб Европы дают пессимистичную оценку шансам на достижение соглашения об украинском урегулировании в 2026 г. Об этом пишет Reuters.
Главы пяти европейских разведывательных служб считают, что Россия не хочет быстрого окончания конфликта. Четверо из них заявили агентству, что Москва использует переговоры с США, «чтобы добиваться смягчения санкций и заключения деловых соглашений». Один из руководителей европейской разведки назвал состоявшиеся переговоры «театром переговоров».
Reuters обращает внимание, что такие высказывания указывают на «разительный контраст в подходах европейских столиц и Белого дома».
Очередной раунд трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины состоялся в Женеве 17–18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что диалог оказался тяжелым, но деловым. С аналогичными оценками выступила и украинская сторона.
Мединский анонсировал проведение следующего раунда в ближайшее время, но не назвал ни конкретной даты, ни страны, которая предоставит площадку для переговоров. 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил британскому журналисту Пирсу Моргану, что новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта вновь пройдет в Швейцарии.