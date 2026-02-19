Европейские разведки скептически оценивают вероятность мира на Украине

Мединский анонсировал проведение следующего раунда в ближайшее время, но не назвал ни конкретной даты, ни страны, которая предоставит площадку для переговоров. 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил британскому журналисту Пирсу Моргану, что новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта вновь пройдет в Швейцарии.