Песков не назвал дату следующих переговоров по Украине

19 февраля МИД Швейцарии подтвердил готовность страны принять следующий раунд трехсторонних консультаций, «если этого захотят стороны». По информации источника ТАСС, это снова будет Женева. Глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что следующий раунд состоится в ближайшее время, но конкретных дат тоже не назвал.