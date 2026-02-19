Песков не назвал дату следующих переговоров по Украине
Точной даты следующего раунда трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Песков также добавил, что конкретной информации о том, где пройдет следующий раунд, тоже нет.
19 февраля МИД Швейцарии подтвердил готовность страны принять следующий раунд трехсторонних консультаций, «если этого захотят стороны». По информации источника ТАСС, это снова будет Женева. Глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что следующий раунд состоится в ближайшее время, но конкретных дат тоже не назвал.