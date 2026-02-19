Гросси предупредил о риске закрытия «окна возможностей» для сделки с Ираном
Окно возможностей для Ирана по достижению дипломатического соглашения по его ядерной программе может закрыться из-за наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает Bloomberg.
По его словам, времени для выработки договоренностей остается немного. Гросси сообщил, что на этой неделе в Женеве провел около шести часов переговоров с иранскими дипломатами, включая министра иностранных дел Аббаса Арагчи. В ходе встречи обсуждались конкретные предложения МАГАТЭ по инспекции объектов, которые подверглись ударам Израиля и США в июне.
«Времени немного, но мы работаем над чем-то конкретным», – отметил он. Гросси добавил, что агентство предложило несколько возможных решений.
Инспекторы МАГАТЭ уже более восьми месяцев не проверяли состояние запасов обогащенного урана Ирана и не оценивали масштаб повреждений на объектах по обогащению, пишет Bloomberg. До июньских ударов, по оценке агентства, Иран располагал достаточным количеством высокообогащенного материала, чтобы при соответствующем решении быстро создать около десятка ядерных боеголовок.
По словам главы МАГАТЭ, возвращение инспекторов на объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе «зависит от возможности более широкого соглашения». Он подчеркнул, что агентство осознает наличие параллельных политических переговоров и необходимость их учета при дальнейших шагах.
18 февраля портал Axios со ссылкой на источники писал, что США могут начать масштабную военную операцию против Ирана быстрее, чем это заметит американская общественность. Конфликт может начаться в ближайшее время, добавило издание. По данным Axios, потенциальная операция будет значительно масштабнее недавних точечных ударов США в Венесуэле и может перерасти в полноценную многонедельную кампанию. Источники отмечают, что речь пойдет о совместных действиях США и Израиля, которые будут шире по масштабу, чем удары по Ирану в июне 2025 г.