Медведев связал уменьшение Украины с сохранением власти Зеленского

До этого Залужный заявил в интервью Associated Press, что разработанный им вместе с партнерами из НАТО план контрнаступления 2023 г. провалился по вине Зеленского. По его словам, стратегия предусматривала концентрацию сил для установления контроля над Запорожской областью и продвижения к Азовскому морю с целью «перерезать» сухопутный коридор снабжения Крыма. Однако силы были рассредоточены по широкой линии фронта, что, как утверждает бывший главком, снизило их ударную мощь и повлияло на итог операции.