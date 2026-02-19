Медведев связал уменьшение Украины с сохранением власти Зеленского
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что чем дольше президент Украины Владимир Зеленский остается у власти, тем меньше становится территория страны. Соответствующее сообщение он разместил в англоязычном аккаунте в X.
Медведев прямо не упомянул фамилию Зеленского, однако из контекста следует, что речь идет о действующем украинском лидере. По его мнению, глава Киева обеспокоен недавними заявлениями посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
«Чем дольше он находится у власти, тем меньше становится Украина», – написал Медведев, отметив, что Зеленский выступает в роли «полезного идиота».
До этого Залужный заявил в интервью Associated Press, что разработанный им вместе с партнерами из НАТО план контрнаступления 2023 г. провалился по вине Зеленского. По его словам, стратегия предусматривала концентрацию сил для установления контроля над Запорожской областью и продвижения к Азовскому морю с целью «перерезать» сухопутный коридор снабжения Крыма. Однако силы были рассредоточены по широкой линии фронта, что, как утверждает бывший главком, снизило их ударную мощь и повлияло на итог операции.
Кроме того, Залужный сообщил, что в 2022 г. пригрозил ввести войска в Киев после проведения обыска в его офисе сотрудниками СБУ.