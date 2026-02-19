Трамп правильно произнес название Азербайджана и пошутил, что «это приятно»
Президент США Дональд Трамп в ходе первого заседания «Совета мира» пошутил, что ему нравится произносить корректно название Азербайджана.
«Азербайджан. Мне очень приятно произносить это название», – сказал политик. Трамп выразил надежду, что азербайджанский и армянский лидеры Ильхам Алиев и Никол Пашинян стали друзьями. «Я не уверен, можно ли мне это говорить, но я так думаю», – сказал он (цитата по News.am).
Трамп отметил, что урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном проходило очень сложно и представителям стран даже было непривычно сидеть рядом.
«Они же убивали друг друга 32 года. Поэтому я сказал: "Вы могли бы сесть поближе?" Через час они уже сидели рядом. Мы заключили сделку. Они обнялись», – заявил Трамп.
18 сентября 2025 г. Трамп заявил, что ему удалось урегулировать конфликт «Абербайджана и Албании», который «продолжался годами и, казалось, никогда не будет разрешен». 21 января 2026 г. политик, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, вновь ошибся в названии Азербайджана. «Владимир Путин позвонил мне, Армения и Абербайджан, и сказал: “Я не могу поверить, что вы урегулировали этот конфликт”», – сказал он.
Трамп также дважды путал Армению с Албанией, после чего албанский премьер-министр Эди Рама высмеял его в компании Алиева и президента Франции Эммануэля Макрона. «Вы не поздравили нас с мирной сделкой, которую президент Трамп помог заключить нашим странам», – обратился Рама к Макрону.