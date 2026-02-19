Трамп заявил, что «Совет мира» будет «надзирать» за ООН

22 января лидеры 19 стран подписали устав «Совета мира». Трамп отметил, что его создание можно считать «великим наследием». Он заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире. Приглашение на вступление в новую организацию было направлено 50 странам. 28 января госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что «Совет мира» не будет заменой ООН.