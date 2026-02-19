Газета
Трамп заявил, что «Совет мира» будет «надзирать» за ООН

Анна Бойцова

«Совет мира» будет следить за работой Организации Объединенных Наций (ООН) и обеспечивать ее надлежащее функционирование. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на первом саммите совета в Вашингтоне.

Политик отметил, что ООН следует укрепить, чтобы она могла более эффективно решать мировые проблемы способами, которые не применяла в последнее время. «Им нужна помощь, помощь в финансовом плане. Мы поможем им с финансами и обеспечим жизнеспособность ООН», – пообещал американский лидер.

22 января лидеры 19 стран подписали устав «Совета мира». Трамп отметил, что его создание можно считать «великим наследием». Он заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире. Приглашение на вступление в новую организацию было направлено 50 странам. 28 января госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что «Совет мира» не будет заменой ООН.

