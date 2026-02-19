Трамп продлил введенные в 2015 году санкции в отношении Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Венесуэлы, которые были введены в 2015 г. Об этом говорится в уведомление, поступившем в Федеральный реестр США, которое будет официально опубликовано 20 февраля.
Согласно документу, ситуация в Венесуэле продолжает «представлять необычайную угрозу для национальной безопасности США», поэтому режим санкционного положения продлевается.
19 декабря 2025 г. министерство финансов США ввело новые санкции против Венесуэлы. В список попали два гражданина Панамы и пять граждан Венесуэлы.
17 декабря Трамп объявил действующие власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Он также отдал приказ о введении полной и окончательной морской блокады против всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с этой страной.
Администрация президента США объявила о санкциях против Венесуэлы 10 марта 2015 г. Тогда меры также объявили угрозой национальной безопасти и внешней политике.