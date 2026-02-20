Газета
Главная / Политика /

Трамп надеется увидеть Россию и Китай в составе «Совета мира»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп надеется увидеть Россию и Китай в составе «Совета мира». Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета.

Трамп отметил, что обе страны были приглашены.

«Нужны все убеждения. Никакой дискриминации», – добавил он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин не планирует участвовать в первом заседании «Совета мира».

20 января официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подтвердил, что США направили Китаю приглашение присоединиться к «Совету мира». Однако на заседание совета Пекин не отправил делегацию.

19 февраля в Вашингтоне состоялось первое заседание новой международной организации «Совет мира». К ней присоединились около 35 стран. 

