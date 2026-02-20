Die Welt: Киев может согласиться на территориальные уступки ради вступления в ЕС
Киев может согласиться на территориальные уступки ради вступления в Европейский союз (ЕС) и возможных гарантий безопасности. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на европейские источники.
По их данным, в рамках мирного плана из 20 пунктов, который обсуждают Украина, Россия и США, в качестве возможной даты вступления Украины в ЕС фигурирует 2027 г. Согласно оценкам брюссельских дипломатов, быстрое вступление Украины в ЕС рассматривается как вероятное «к концу этого десятилетия» – в 2028–2030 годах. При этом перспектива ускоренного присоединения рассматривается как инструмент, способный убедить Киев пойти на территориальные уступки в обмен на мир и гарантии безопасности.
В Брюсселе признают, что ускоренное вступление Украины в ЕС в рамках стандартной процедуры маловероятно, поскольку страна не соответствует ряду критериев, включая требования по борьбе с коррупцией и верховенству права. В качестве альтернативы обсуждается модель так называемого «обратного расширения» – формальное вступление с последующей поэтапной интеграцией.
Согласно этой концепции, Украина могла бы стать членом ЕС, но временно не участвовать в едином рынке и общей сельскохозяйственной политике. Юристы считают такую схему возможной с точки зрения европейского права.
При этом остается открытым вопрос, какие именно обязательства по военной помощи возникнут у стран ЕС в случае вступления Украины. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что ст. 42 (7) договора об ЕС не содержит четких процедур и не обязывает автоматически направлять войска. Решение о форме помощи остается за государствами-членами.
В Брюсселе также подчеркивают, что у ЕС отсутствует интегрированная военная командная структура, аналогичная структурам НАТО, что может осложнить реализацию обязательств по взаимной помощи.
9 февраля Bloomberg писал, что ЕС разрабатывает несколько сценариев включения в мирное соглашение пункта о вступлении Украины в союз. Среди вариантов – предоставление Киеву защиты, которая дает вступление в ЕС, а также доступ к некоторым правам членов.
16 января Financial Times сообщала, что Евросоюз рассматривает новые варианты реформы процедуры расширения, например двухуровневую модель членства. Эти меры помогут Украине присоединиться к блоку до полного выполнения всех требований, но с ограниченными правами. По данным издания, инициатива вызвала обеспокоенность среди ряда государств ЕС, где дипломаты опасаются снижения ценности членства.