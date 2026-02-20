Die Welt: Киев может согласиться на территориальные уступки ради вступления в ЕС

По их данным, в рамках мирного плана из 20 пунктов, который обсуждают Украина, Россия и США, в качестве возможной даты вступления Украины в ЕС фигурирует 2027 г. Согласно оценкам брюссельских дипломатов, быстрое вступление Украины в ЕС рассматривается как вероятное «к концу этого десятилетия» – в 2028–2030 годах. При этом перспектива ускоренного присоединения рассматривается как инструмент, способный убедить Киев пойти на территориальные уступки в обмен на мир и гарантии безопасности.