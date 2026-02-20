Газета
Главная / Политика /

Президент Мадагаскара попросил Россию о помощи

Анна Бойцова

Мадагаскар находится в глубоком кризисе, разрушена вся система жизнеобеспечения, заявил «Вестям» президент страны Микаэль Рандрианирина. Он призвал оказать Мадагаскару широкомасштабную международную поддержку.

По словам Рандрианирины, системный кризис усугубился в результате удара мощного тропического циклона «Гезани», пронесшегося над Мадагаскаром 10-11 февраля и затронувшего пять регионов страны. В результате удара стихии пострадали более 400 000 человек, более 800 были ранены, около 60 погибли.

«Было очень много погибших, было много разрушений, поэтому мы открыты к помощи со всего мира, в том числе и из России. У нас разрушено много жилья, многие объекты инфраструктуры, многие люди столкнулись с голодом», – отметил Рандрианирина. Аграрный сектор страны пытается справиться с последствиями стихии, но власти все равно ожидают высокой инфляции, добавил он.

Россия может оказать помощь Мадагаскару в плане энергетики и инфраструктуры, Москва уже помогает с продовольствием и транспортными средствами, уточнил политик.

19 февраля президент Владимир Путин принял главу Мадагаскара Микаэля Рандрианирину. Это первый визит Рандрианирины в Россию после его прихода к власти в октябре 2025 г.

Путин отметил, что у России и Мадагаскара имеются хорошие возможности взаимодействия в сфере геологоразведки, энергетики, в сельском хозяйстве. Москва также готова развивать отношения в гуманитарной сфере и работать с Антананариву на международных площадках. Президент Мадагаскара в ответ заявил о готовности «перейти на новый этап» в двусторонних отношениях.

