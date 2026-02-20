WP: охрана Алиева напала на протестующих в США

Днем 19 февраля Алиев принял участие в первой встрече «Совета мира» в Вашингтоне. В нем также приняли участие главы Венгрии, Турции, Египта, Аргентины, ОАЭ, Пакистана, Индонезии, Казахстана, Армении, Албании и ряда других государств. Дональд Трамп анонсировал, что США внесут в «Совет мира» $10 млрд, а сама структура будет «контролировать» деятельность ООН. Также на этой встрече он пошутил, что ему нравится произносить корректно название Азербайджана. Ранее президент США испытывал сложности с названием этой страны и регулярно произносил его неверно.