WP: охрана Алиева напала на протестующих в США
Митингующие за освобождение политических заключенных в Азербайджане заявили о нападении на них телохранителей президента республики Ильхама Алиева. Об этом пишет The Washington Post.
Инцидент произошел 19 февраля у отеля Waldorf Astoria на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, в нескольких кварталах от Белого дома. По словам 27-летнего Рагима Ягублу, чей отец находится в заключении в Азербайджане, телохранители Алиева начали бить его в челюсть и в живот, когда он протестовал у отеля ранним утром.
Еще один участник протеста, 35-летний Адиль Амрахлы, сообщил, что повредил ногу, убегая от охранников. Он также отметил, что как минимум четверо других протестующих, включая Ягублу, получили травмы.
Днем 19 февраля Алиев принял участие в первой встрече «Совета мира» в Вашингтоне. В нем также приняли участие главы Венгрии, Турции, Египта, Аргентины, ОАЭ, Пакистана, Индонезии, Казахстана, Армении, Албании и ряда других государств. Дональд Трамп анонсировал, что США внесут в «Совет мира» $10 млрд, а сама структура будет «контролировать» деятельность ООН. Также на этой встрече он пошутил, что ему нравится произносить корректно название Азербайджана. Ранее президент США испытывал сложности с названием этой страны и регулярно произносил его неверно.