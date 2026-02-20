Песков объяснил, почему Путин не созванивался с Набиуллиной

Российский лидер отметил, что у России и Мадагаскара имеются хорошие возможности взаимодействия в сфере геологоразведки, энергетики, в сельском хозяйстве. Путин также подчеркнул, что Москва готова развивать отношения в гуманитарной сфере, а также работать с Антананариву на международных площадках. Рандрианирина в ответ заявил, что Мадагаскар намерен развивать отношения с Россией во всех сферах, в частности углеводорода, развития инфраструктуры и в военной сфере.