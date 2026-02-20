Газета
Песков объяснил, почему Путин не созванивался с Набиуллиной

Ведомости

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина принимала участие в составе российской делегации на переговорах с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной. Они обсудили служебные вопросы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Так они вчера виделись, им не надо было по телефону разговаривать», – ответил Песков на вопрос, состоялся ли телефонный разговор президента и главы Центробанка.

19 февраля президент России Владимир Путин провел переговоры с Рандрианириной. Это первый визит президента Мадагаскара в Россию после его прихода к власти в октябре 2025 г. Как сообщал Кремль, главы государств обсудили перспективы российско-малагасийского сотрудничества в различных областях, а также ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.

Российский лидер отметил, что у России и Мадагаскара имеются хорошие возможности взаимодействия в сфере геологоразведки, энергетики, в сельском хозяйстве. Путин также подчеркнул, что Москва готова развивать отношения в гуманитарной сфере, а также работать с Антананариву на международных площадках. Рандрианирина в ответ заявил, что Мадагаскар намерен развивать отношения с Россией во всех сферах, в частности углеводорода, развития инфраструктуры и в военной сфере.

