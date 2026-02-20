В Кремле не стали комментировать задержание экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос о задержании брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала, связанного с его контактами с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом он заявил в ходе брифинга.
«Нет, мы не хотели бы это комментировать, это совсем не наше дело», – отметил Песков.
Задержание произошло в день 66-летия Маунтбеттена-Виндзора. Он был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
Позже Sky News сообщало, что брата короля Великобритании Карла III отпустили из-под стражи под следствие через 12 часов после ареста. Полиция сообщила, что обыски в графстве Норфолк были завершены. По данным органов, экс-принца подозревают в должностном преступлении.
Маунтбеттен-Виндзор – младший брат короля Карла III, третий ребенок и второй сын королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского. Он лишился своих титулов и привилегий после посмертной публикации мемуаров покойной Вирджинии Джуффре, одной из жертв Эпштейна, писала Sky News. Женщина обвинила Эндрю в сексуальном насилии и подала на него в суд в августе 2021 г., но дело было урегулировано во внесудебном порядке. Принц отверг выдвинутые против него обвинения.