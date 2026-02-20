Газета
Песков: даты визита Путина в Китай пока не согласованы

Ведомости

Сроки визита президента Владимира Путина в Китай пока не согласованы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Когда даты будут согласованы, мы вас проинформируем. Понимание, что в этом году визит состоится, есть», – сказал Песков. Он заявил, что регулярный обмен визитами на высшем уровне между Россией и Китаем продолжается.

4 февраля помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что во время переговоров председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай. Тот принял приглашение, визит состоится в первой половине этого года.

Последний визит Путина в Китай состоялся осенью 2025 г. Тогда глава государства посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества и Пекин, где провел встречу с Си. По итогам диалога стороны подписали 22 документа, включая заключение «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода в Китай «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток».

