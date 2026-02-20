Послы ЕС не приняли 20-й пакет санкций против России
Послы Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать 20-й пакет санкций в отношении России, сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Встреча 20 февраля – последняя перед назначенной датой публикации.
6 февраля Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России. Ключевым элементом инициативы назывался полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Также планируется включить в санкционные списки еще 43 танкера – их общее число может вырасти до 640. Дополнительно предполагается ограничить приобретение новых судов и ввести запреты на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов.
17 февраля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что попытка Евросоюза расширить санкции против иностранных портов и банков, которые Россия использует для продажи нефти, сталкивается с разногласиями внутри блока. По данным издания, 16 февраля послы стран ЕС обсудили предлагаемые меры. Евросоюз рассчитывает утвердить новый пакет санкций до конца месяца, однако для его принятия требуется согласие всех государств-членов.