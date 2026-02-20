Reuters: полиция провела обыски в британской королевской резиденции

19 февраля BBC писало, что задержание брата Карла III произошло в день его 66-летия на фоне скандала, связанного с его контактами с американским финансистом Джеффри Эпштейном. По данным издания, Маунтбеттен-Виндзор был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Спустя 12 часов после ареста его отпустили.