Reuters: полиция провела обыски в британской королевской резиденции

Ведомости

Обыски у Эндрю Маунтбаттена-Виндзора начались после публикации его фотографии в газетах по всему миру, пишет Reuters. Снимок, на котором брат короля Карла III выходит из полицейского участка после задержания, был вынесен на первые полосы британских и зарубежных изданий с громкими заголовками.

Британская полиция 20 февраля провела обыски в бывшем особняке Маунтбаттена-Виндзора в Виндзоре, а также в его нынешней резиденции Вуд-Фарм в королевском поместье Сандрингем в графстве Норфолк. По данным правоохранительных органов, мероприятия связаны с расследованием по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

По информации полиции, обыски в Сандрингеме завершены, тогда как следственные действия в Виндзоре продолжаются. Арест означает наличие достаточных оснований для подозрений, но не свидетельствует о признании вины.

19 февраля BBC писало, что задержание брата Карла III произошло в день его 66-летия на фоне скандала, связанного с его контактами с американским финансистом Джеффри Эпштейном. По данным издания, Маунтбеттен-Виндзор был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Спустя 12 часов после ареста его отпустили.

