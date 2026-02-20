Посол объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине
Трехсторонние переговоры по Украине проводятся в Женеве только по логистическим причинам, сообщил «РИА Новости» посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
Дипломат подчеркнул, что Берн по-прежнему проводит недружественную политику по отношению к Москве, а выбор Женевы в качестве площадки для переговоров обусловлен тем, как уже отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, что «так синхронизировались графики всех трех сторон».
Гармонин добавил, что швейцарцы утратили нейтралитет, а потому не могут быть «честным брокером». «То или иное государство воспринимается в качестве нейтрального лишь в том случае, если оно ведет себя схожим образом по отношению к обеим сторонам», – сказал он. Никакой «равноудаленности» в отношении сторон конфликта у Берна давно нет.
В то же время посол признал, что Швейцария ведет себя более сдержанно в сравнении с рядом других западных государств. «Поэтому она может выступать в качестве одной из возможных переговорных площадок наравне с другими странами», – отметил дипломат.
По его словам, российская сторона рассматривает Швейцарию как страну, занявшую с 2022 г. «однозначно прокиевскую позицию». Швейцария заморозила российские активы и принимает практически все ограничительные меры против РФ, которые вводят США и страны Евросоюза. «Россия рассматривает Швейцарию как страну, которая активно оказывает поддержку киевскому режиму, но не переходит границы, очерченные Гаагскими конвенциями 1907 г.», – заключил Гармонин.
20 февраля Песков не подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что новый раунд пройдет уже на следующей неделе, а площадкой снова станет Женева. Он пообещал сообщить дату и место «после того, как точно будет уже достигнуто понимание». 19 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что встреча опять пройдет в Швейцарии.