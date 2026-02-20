Каллас: первые выплаты Украине из кредита ЕС будут сделаны в апреле

4 февраля послы стран ЕС согласовали предоставление кредита на 90 млрд евро для Украины. Отмечалось, что он стал альтернативой прямому использованию замороженных российских активов. Схема предусматривает, что Украина начнет возвращать средства ЕС только после того, как «Россия выплатит ей военные репарации по завершении конфликта».