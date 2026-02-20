Каллас: первые выплаты Украине из кредита ЕС будут сделаны в апреле
Первые средства из кредита на 90 млрд евро Украине будут выплачены в апреле, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в ходе пресс-конференции.
«Также продолжается планирование вклада ЕС в будущие гарантии безопасности», – добавила она.
4 февраля послы стран ЕС согласовали предоставление кредита на 90 млрд евро для Украины. Отмечалось, что он стал альтернативой прямому использованию замороженных российских активов. Схема предусматривает, что Украина начнет возвращать средства ЕС только после того, как «Россия выплатит ей военные репарации по завершении конфликта».
11 февраля депутаты Европарламента поддержали предоставление кредита. Из общей суммы 60 млрд евро Киев направит на развитие оборонно-промышленного потенциала и закупку военной техники. Еще 30 млрд евро будут использованы для покрытия бюджетных потребностей при условии проведения реформ. Первые транши могут быть перечислены уже в апреле.