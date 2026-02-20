Залужный вновь обвинил Зеленского в некомпетентности
Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ), ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный вновь публично раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что отказ своевременно ввести военное положение осложнил подготовку к началу российской спецоперации, передает The Guardian.
По словам Залужного, военное положение следовало ввести еще в январе или, в крайнем случае, в феврале 2022 г. Залужный отметил, что неоднократно поднимал этот вопрос, но поддержку получил лишь со стороны тогдашнего министра обороны Алексея Резникова. Зеленский, по его утверждению, опасался, что введение военного положения может вызвать панику среди населения. В итоге Совет национальной безопасности и обороны одобрил лишь режим чрезвычайного положения.
Залужный заявил, что недостаточная подготовка дорого обошлась Украине в первые дни конфликта. По его словам, ряд решений военные принимали самостоятельно, рискуя столкнуться с уголовной ответственностью. В частности, в последний момент на дне Черного моря были установлены мины для предотвращения возможной высадки десанта в Одессе, а некоторые подразделения были срочно переброшены на более важные направления.
В интервью также отмечается, что в ночь на 24 февраля 2022 г. Зеленский, по словам Залужного, не ожидал начала масштабных боевых действий и лег спать как обычно.
Президент Украины ранее не раз заявлял, что действовал исходя из имеющейся на тот момент информации и стремился избежать паники в стране.
18 февраля Залужный заявил в интервью Associated Press, что разработанный им вместе с партнерами из НАТО план контрнаступления 2023 г. провалился по вине Зеленского. По его словам, стратегия предусматривала концентрацию сил для установления контроля над Запорожской областью и продвижения к Азовскому морю с целью «перерезать» сухопутный коридор снабжения Крыма. Однако силы были рассредоточены по широкой линии фронта, что, как утверждает бывший главком, снизило их ударную мощь и повлияло на итог операции.