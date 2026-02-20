Зеленский заявил о готовности к новому обмену пленными

5 февраля Россия и Украина при посредничестве США и ОАЭ провели первый с октября обмен военнопленными. В Минобороны РФ сообщили, что с подконтрольной Киеву территории были возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 украинских военнопленных. Кроме того, в рамках договоренностей были освобождены трое гражданских жителей Курской области, которых удерживали на Украине.