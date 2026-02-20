Газета
Главная / Политика /

Зеленский заявил о готовности к новому обмену пленными

Ведомости

Украинская сторона готова провести новый обмен военнопленными с РФ в ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. 

«Обмены военнопленных должны продолжаться. Ожидаем, что обмен станет возможным в ближайшее время», – указал он. 

Украинский лидер также отметил, что следующий раунд переговоров с российской и американской сторонами пройдет в феврале.

5 февраля Россия и Украина при посредничестве США и ОАЭ провели первый с октября обмен военнопленными. В Минобороны РФ сообщили, что с подконтрольной Киеву территории были возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 украинских военнопленных. Кроме того, в рамках договоренностей были освобождены трое гражданских жителей Курской области, которых удерживали на Украине.

Переговоры РФ, США и Украины состоялись в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник российского президента Владимир Мединский. Он также сообщил о намерении провести новый раунд в ближайшее время, не уточнив дату и площадку. ТАСС со ссылкой на источник писал, что новый раунд переговоров может пройти на следующей неделе.

