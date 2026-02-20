CBS: Иран предложил закупить самолеты у США и открыть доступ к месторождениям
Иран в ходе непрямых контактов с США предложил закупить американские самолеты, рассмотреть совместные инвестиции и открыть доступ к своим нефтяным и газовым месторождениям. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По данным издания, два региональных чиновника заявили, что дипломаты рекомендовали спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу разделить ядерную программу Ирана и другие темы, касающиеся поддержки Тегераном сил, действующих против США, и баллистических ракет. Уиткофф, как утверждается, поддержал идею вынести эти вопросы в отдельный диалог с ключевыми региональными игроками.
Вот только соглашение, ограниченное только ядерной программой, не устраивает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он публично заявлял, что договоренности должны охватывать вооруженные формирования и ракетную программу Ирана.
До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о планах подготовить проект ядерного соглашения с США в короткий срок. «Хочу верить, что в ближайшие два-три дня он будет готов», – сказал он.
19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что намерен заключить сделку по иранской ядерной программе в течение 10–15 дней.