Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

CBS: Иран предложил закупить самолеты у США и открыть доступ к месторождениям

Ведомости

Иран в ходе непрямых контактов с США предложил закупить американские самолеты, рассмотреть совместные инвестиции и открыть доступ к своим нефтяным и газовым месторождениям. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным издания, два региональных чиновника заявили, что дипломаты рекомендовали спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу разделить ядерную программу Ирана и другие темы, касающиеся поддержки Тегераном сил, действующих против США, и баллистических ракет. Уиткофф, как утверждается, поддержал идею вынести эти вопросы в отдельный диалог с ключевыми региональными игроками.

Вот только соглашение, ограниченное только ядерной программой, не устраивает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он публично заявлял, что договоренности должны охватывать вооруженные формирования и ракетную программу Ирана.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о планах подготовить проект ядерного соглашения с США в короткий срок. «Хочу верить, что в ближайшие два-три дня он будет готов», – сказал он.

19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что намерен заключить сделку по иранской ядерной программе в течение 10–15 дней.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь