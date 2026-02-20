Посольство Азербайджана рассказало об атаке протестующих на машину Алиева в США

1 / 9

19 февраля в Вашингтоне прошло первое заседание «Совета мира» – новой международной организации, созданной по инициативе президента США Дональда Трампа для урегулирования конфликта в секторе Газа. В нем приняли участие главы Венгрии, Турции, Египта, Аргентины, ОАЭ, Пакистана, Индонезии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Албании и ряда других государств. Учредительная встреча состоялась в Институте мира им. Трампа. По словам американского лидера, Соединенные Штаты внесут в «Совет» $10 млрд, а сама структура будет «контролировать» деятельность ООН. / Murat Gok / Reuters