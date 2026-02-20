Посольство Азербайджана рассказало об атаке протестующих на машину Алиева в США

Посольство Азербайджана рассказало об атаке протестующих на машину Алиева в СШАЭто произошло после первого заседания «Совета мира» в Вашингтоне
Машину президента Азербайджана Ильхама Алиева атаковали в Вашингтоне после первого заседания «Совета мира». Об этом сообщили в азербайджанском посольстве в США.
«Когда президентский кортеж приблизился к территории отеля, протестующие силой попытались проникнуть на охраняемую территорию и совершили нападки на президентский автомобиль. Эта группа также использовала непристойные выражения в адрес руководства Азербайджана», – говорится в сообщении.
В диппредставительстве заявили, что служба безопасности Алиева «была вынуждена немедленно вмешаться, поскольку любая попытка воспрепятствовать или физически помешать движению охраняемого транспортного средства с главой государства представляет собой серьезную угрозу безопасности».
Посольство отвергло «любые попытки исказить и распространить утверждения о мерах безопасности, принятых в ответ на атаку».
Дебютное заседание «Совета мира» состоялось 19 февраля в столице США. Структура была организована президентом США Дональдом Трампом, к ней присоединились около 35 стран, включая Азербайджан. В общей сложности на первом заседании присутствовали лидеры порядка 20 стран.