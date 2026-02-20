Газета
Главная / Политика /

Посольство Азербайджана рассказало об атаке протестующих на машину Алиева в США

Это произошло после первого заседания «Совета мира» в Вашингтоне
Ведомости

Машину президента Азербайджана Ильхама Алиева атаковали в Вашингтоне после первого заседания «Совета мира». Об этом сообщили в азербайджанском посольстве в США.

«Когда президентский кортеж приблизился к территории отеля, протестующие силой попытались проникнуть на охраняемую территорию и совершили нападки на президентский автомобиль. Эта группа также использовала непристойные выражения в адрес руководства Азербайджана», – говорится в сообщении.

В диппредставительстве заявили, что служба безопасности Алиева «была вынуждена немедленно вмешаться, поскольку любая попытка воспрепятствовать или физически помешать движению охраняемого транспортного средства с главой государства представляет собой серьезную угрозу безопасности».

Посольство отвергло «любые попытки исказить и распространить утверждения о мерах безопасности, принятых в ответ на атаку».

Кто принял участие в первом заседании «Совета мира»
19 февраля в Вашингтоне прошло первое заседание «Совета мира» – новой международной организации, созданной по инициативе президента США Дональда Трампа для урегулирования конфликта в секторе Газа. В нем приняли участие главы Венгрии, Турции, Египта, Аргентины, ОАЭ, Пакистана, Индонезии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Албании и ряда других государств. Учредительная встреча состоялась в Институте мира им. Трампа. По словам американского лидера, Соединенные Штаты внесут в «Совет» $10 млрд, а сама структура будет «контролировать» деятельность ООН.
Дебютное заседание «Совета мира» состоялось 19 февраля в столице США. Структура была организована президентом США Дональдом Трампом, к ней присоединились около 35 стран, включая Азербайджан. В общей сложности на первом заседании присутствовали лидеры порядка 20 стран. 

