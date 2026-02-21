NYT сообщила об эвакуации военных США с баз в Катаре и Бахрейне
Сотни американских военнослужащих были эвакуированы из Катара и Бахрейна на фоне подготовки к возможному конфликту с Ираном. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона.
По данным издания, людей вывезли с базы Аль-Удейд в Катаре, а также с группы американских баз в Бахрейне, где дислоцируется 5-й флот ВМС США.
До этого президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что рассматривает возможность нанесения «ограниченного» удара по территории Ирана. Об этом он сказал он перед встречей с губернаторами в Белом доме.
В июне 2025 г. Иран выпустил серию ракет по американским военным объектам в Катаре. Основной целью стала авиабаза Аль-Удейд, где расположен штаб ВВС США и сосредоточено одно из крупнейших американских военных присутствий в регионе.
Совет национальной безопасности Ирана заявлял, что операция не была направлена против Катара и не несет угрозы его населению. Минобороны Катара сообщало об отсутствии жертв и пострадавших. The New York Times тогда писала, что Тегеран заранее скоординировал ракетный удар по базе с катарскими властями. В США также утверждали, что персонал базы был эвакуирован еще за неделю до атаки.