Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NYT сообщила об эвакуации военных США с баз в Катаре и Бахрейне

Ведомости

Сотни американских военнослужащих были эвакуированы из Катара и Бахрейна на фоне подготовки к возможному конфликту с Ираном. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона.

По данным издания, людей вывезли с базы Аль-Удейд в Катаре, а также с группы американских баз в Бахрейне, где дислоцируется 5-й флот ВМС США.

До этого президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что рассматривает возможность нанесения «ограниченного» удара по территории Ирана. Об этом он сказал он перед встречей с губернаторами в Белом доме.

В июне 2025 г. Иран выпустил серию ракет по американским военным объектам в Катаре. Основной целью стала авиабаза Аль-Удейд, где расположен штаб ВВС США и сосредоточено одно из крупнейших американских военных присутствий в регионе.

Совет национальной безопасности Ирана заявлял, что операция не была направлена против Катара и не несет угрозы его населению. Минобороны Катара сообщало об отсутствии жертв и пострадавших. The New York Times тогда писала, что Тегеран заранее скоординировал ракетный удар по базе с катарскими властями. В США также утверждали, что персонал базы был эвакуирован еще за неделю до атаки.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её