NYT сообщила об эвакуации военных США с баз в Катаре и Бахрейне

Совет национальной безопасности Ирана заявлял, что операция не была направлена против Катара и не несет угрозы его населению. Минобороны Катара сообщало об отсутствии жертв и пострадавших. The New York Times тогда писала, что Тегеран заранее скоординировал ракетный удар по базе с катарскими властями. В США также утверждали, что персонал базы был эвакуирован еще за неделю до атаки.