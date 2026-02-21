Лавров выразил соболезнования Ван И из-за гибели китайских туристов на Байкале

В агентстве по туризму Иркутской области сообщили, что у перевозчика туристов из Китая нет официальной регистрации. Там указали, что туры длительнее 12 часов могут организовывать лишь туроператоры – юридические лица из реестра. Самозанятые и индивидуальные предприниматели не в состоянии нести ответственность за туристов, их услуги вне закона.