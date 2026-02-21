Лавров выразил соболезнования Ван И из-за гибели китайских туристов на Байкале
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил телеграмму с соболезнованиями главе МИД КНР Ван И в связи с гибелью китайских туристов на Байкале. Ее текст опубликован на сайте российского дипведомства.
Лавров заверил, что компетентные органы проводят расследование происшествия и проинформируют Пекин о результатах. Он передал слова искреннего сочувствия родственникам погибших и выразил надежду, что инцидент не окажет негативного воздействия на динамику двусторонних туристических обменов.
20 февраля на Байкале в районе мыса Хобой под лед провалилась машина с туристами. В автомобиле, помимо водителя, находились восемь человек. Одного туриста вышло спасти. Восемь человек погибли, в том числе 14-летний ребенок.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).
В агентстве по туризму Иркутской области сообщили, что у перевозчика туристов из Китая нет официальной регистрации. Там указали, что туры длительнее 12 часов могут организовывать лишь туроператоры – юридические лица из реестра. Самозанятые и индивидуальные предприниматели не в состоянии нести ответственность за туристов, их услуги вне закона.