Макрон попросил Трампа снять санкции с европейских чиновников
Президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой отменить ограничительные меры, введенные Вашингтоном в отношении европейских официальных лиц, включая бывшего члена Еврокомиссии Тьерри Бретона. Об этом пишет Bloomberg.
США в декабре 2025 г. ввели визовые санкции против Бретона и еще ряда чиновников за попытки регулировать работу соцсетей США, квалифицированные американской стороной как «экстерриториальная цензура». В ответ на это Париж заявил о недопустимости давления на европейские регулирующие органы.
«Санкции, введенные против Тьерри Бретона, подрывают европейскую регуляторную автономию и, более того, основаны на ошибочном анализе: европейское цифровое регулирование не имеет экстерриториального действия и применяется без дискриминации на европейской территории ко всем соответствующим компаниям», – говорится в письме Макрона. Выдержки из послания, подлинность которых подтвердили в Елисейском дворце, опубликовала газета La Tribune Dimanche.
В послании американскому лидеру французский президент также попросил снять санкции с французского судьи Николя Гийу. Ограничения против него были введены в связи с выдачей Международным уголовным судом ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны. По словам Макрона, эти меры «подрывают принцип независимости судей и мандат МУС».
Как отмечается в публикации, вопрос свободы слова и регулирования социальных сетей станет одним из приоритетов французского председательства в G7. На прошлой неделе Макрон заявлял о намерении обсудить с Трампом ограничение доступа детей к соцсетям.
24 декабря 2025 г. США ввели санкции против бывшего еврокомиссара Бретона и еще четырех европейских чиновников. В госдепартаменте пояснили, что ограничительные меры стали ответом на попытки европейских политиков заставить американские компании контролировать политические высказывания на своих платформах. Въезд в Соединенные Штаты был запрещен «ключевым лицам», которые, по мнению Вашингтона, предпринимают усилия по установлению цензуры.
США ввели санкции против судей МУС в августе 2025 г. В госдепартаменте США заявили, что Международный уголовный суд представляет собой «угрозу национальной безопасности» и используется как «инструмент судебного преследования США и их близкого союзника Израиля».