Sohu: Россия способна создать огромные проблемы флоту США
На фоне стягивания американских авианосцев к берегам Ирана китайское издание Sohu провело анализ военно-морских потенциалов США и России, задавшись вопросом, способна ли Москва дать отпор Вашингтону в случае гипотетического конфликта.
Президент США Дональд Трамп направил крупные военно-морские силы к берегам Ирана – в регионе уже находится авианосец Abraham Lincoln, ожидается прибытие ударной группы с авианосцем Gerald R. Ford.
Как отмечают журналисты, мощь американского флота признана во всем мире и в последнее время все чаще звучат призывы задействовать ее против Москвы. Однако, по мнению китайских аналитиков, у России есть чем ответить. Они обращают внимание, что, в отличие от США, у российского флота нет большого количества авианосцев, есть один авианесущий крейсер, который давно находится в ремонте. Как пишут китайские аналитики, козырь Москвы – подводный флот.
Пока США делали ставку на инвестиции в авианосцы, Россия сконцентрировалась на разработке атомных субмарин. В итоге страна обладает одним из самых передовых в мире подводных флотов. Российские подлодки отличаются низкой заметностью, что позволяет им незаметно приближаться к авианосцам противника на дистанцию гарантированного поражения.
Кроме того, в крайнем случае Москва может задействовать супероружие – ядерный подводный беспилотник «Посейдон». Речь идет об огромной торпеде с неограниченным радиусом действия, способной развивать огромную скорость. Перехватить ее невозможно, а мощности удара достаточно, чтобы отправить на дно всю ударную авианосную группу ВМС США, заключают китайские журналисты.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что мощности подводного аппарата «Посейдон» хватит для уничтожения целой страны, такой как Бельгия.
Президент России Владимир Путин 29 октября 2025 г. раскрыл детали испытаний уникального подводного аппарата «Посейдон». Президент сообщил, что пуск был произведен с подлодки-носителя, после чего удалось запустить ядерную энергоустановку, которая проработала заданное время. По словам российского лидера, «Посейдон» не имеет аналогов в мире по скоростным характеристикам и глубине погружения, а его мощность превышает показатели межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».