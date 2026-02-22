Sohu: Россия способна создать огромные проблемы флоту США

Как отмечают журналисты, мощь американского флота признана во всем мире и в последнее время все чаще звучат призывы задействовать ее против Москвы. Однако, по мнению китайских аналитиков, у России есть чем ответить. Они обращают внимание, что, в отличие от США, у российского флота нет большого количества авианосцев, есть один авианесущий крейсер, который давно находится в ремонте. Как пишут китайские аналитики, козырь Москвы – подводный флот.